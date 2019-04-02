İhsan Çetin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA KIZILCAHAMAM belediye başkan adayı olan İhsan Çetin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA KIZILCAHAMAM ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İhsan Çetin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA KIZILCAHAMAM adayı İhsan Çetin kimdir? BTP ANKARA KIZILCAHAMAM adayı İhsan Çetin yüzde kaç oy aldı?

İhsan Çetin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA KIZILCAHAMAM belediye başkan adayı olarak gösterilen İhsan Çetin KIZILCAHAMAM ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. KIZILCAHAMAM ilçesinde % 0,17 oranında oy olan İhsan Çetin adlı BTP adayı toplamda 40 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA KIZILCAHAMAM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.