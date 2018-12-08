İhsan Taş'tan Alkışlanacak Davranış

Daha önce Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul'da ve Parayı Bulduk isimli sinema filmlerini hayata geçiren İhsan Taş, Lösemi hastası bir çocuğun hayat hikâyesini işlediği ilk kitabını bitirmek için gün sayıyor. Uzun süredir üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı kitabının tüm gelirlerini lösemili çocukların tedavisi için bağışlayacağını belirten başarılı yapımcı yine örnek bir davranış sergiledi.

Şu ana kadar birçok film senaryosu yazan İhsan Taş "Kitap yazmak çok farklı bir duygu, onun için çok heyecanlıyım. Her cümlesini bile defalarca dikkatle okuyarak tekrar gözden geçiriyorum. Kitabım bittiğinde, inanıyorum ki yüz binlerce genç yüreklere umut olacak.

Sosyal sorumluluk projelerinin önemine de vurgu yapan İhsan Taş "Bu tür sosyal sorumluluk gerektiren projelerde bir sanatçı olarak halkımıza öncülük etmeliyiz" dedi.