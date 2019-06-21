21.06.2019 15:21
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İhsangazi'de eski ve yeni öğretmenler buluştu

İhsangazi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eski ve yeni öğretmenler bir araya geldi.

Kastamonu 'nun İhsangazi ilçesinde eski ve yeni öğretmenler bir araya geldi.
İhsangazi Milli Eğitim Müdürlüğü , ilçede görev yapan öğretmenler ile emekli olan öğretmenleri kahvaltıda bir araya getirdi.
İhsangazi İlkokul/Ortaokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Ümit Fırat Böçkün ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç , kuşaklar arası birlikteliği sağlamak istediklerini söyledi.
Eski öğretmenlerle yeni öğretmenler arasında tecrübe paylaşımı olduğunu dile getiren Kılıç, "Emekli öğretmenlerimiz tecrübelerini anlattı. Yeni öğretmenlerimiz de eski meslektaşlarıyla tanışma fırsatı buldu. Çok güzel bir organizasyon yaşandı." dedi.
Kaynak: AA
Kastamonu , İhsangazi , Güncel

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