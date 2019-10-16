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İhsangazi'de takı kursu açıldı

İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından takı yapımı teknikleri kursu açıldı.

16.10.2019 16:28İhsangazi'de takı kursu açıldı
İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından takı yapımı teknikleri kursu açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kursa 15 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kursiyerlere çeşitli tarzlarda takı yapımının öğretildiğini ifade eden Kılıç, "Kursiyerlerimiz, iğne oyası, boncuk, ipek kozası gibi her türlü malzemeden takı yapabilme tekniklerini öğrenerek hem meslek öğreniyorlar hem de bir nevi geri dönüşüm sağlıyorlar." dedi.

Kılıç, kursun 23 Aralıkta sona ereceğini kaydetti.

Nihat Kılıç, İhsangazi, Güncel

Kaynak: AA

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