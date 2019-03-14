İhsangazi Kaymakamı Samet Serin Açıklaması

Kaynak: İHA

İhsangazi Kaymakamı Samet Serin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için hazırlanan film hakkında bilgiler verdi.İstiklal Marşının Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma ile ilgili film hazırlatan İhsangazi Kaymakamı Samet Serin, filmle ilgili açıklamalar gerçekleştirdi. Hazırlattıkları filmde 41 ayrı mekana yer verdiklerini ifade eden Serin, "İstiklal Marşımızın 98. Yılında, Kastamonu ve Nasrullah Cami ile özdeşleşen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'e, Fatihler doğuran anaların şehri Devrekani'den seslenmek istedik. Akif'in ruhu inip gelse de göklerden, dinlese Asım'ın neslini dedik. 41 ayrı mekanda, 358 farklı çekimle, 7'den 70'e 600 gönüllü vatandaşımızla İstiklal Marşımızı okuduk" dedi.Asımın neslinin bu filmle anlatıldığını ifade eden Kaymakam Serin, "Yüce Türk milletinin, vatan sevgisini, bayrak aşkını, devletine sadakatle bağlı, milli birliğin ve bekanın yılmaz savunucusu Asım'ın nesli olduğunu 'Sonsuza Kadar İstiklal' filmi ile bir kez daha vurgulamak istedik" şeklinde konuştu. - KASTAMONU