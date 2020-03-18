İhsaniye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi anma töreni
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
18.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:49
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen ve İlçe protokolü katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Daha sonra Kaymakam Semih Doğanoğlu ile beraberindeki protokol üyeleri Karacaahmet' te bulunan şehitliği ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen ve İlçe protokolü katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Daha sonra Kaymakam Semih Doğanoğlu ile beraberindeki protokol üyeleri Karacaahmet' te bulunan şehitliği ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, İhsaniye, Hükümet, Afyon, Güncel
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