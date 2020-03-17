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İhsaniye'de koronavirüse karşı önlemler

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

17.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:49
İhsaniye'de koronavirüse karşı önlemler
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Dezenfekte işlemlerinde İhsaniye ilçe merkezi ile Akören , Susuz mahalleleri, Cumalı, Karacaahmet, Hacıbeyli, Muratlar, Orhanlı, Osmanköy ve Yenice köyündeki ilkokullar dezenfdekte edildi. Ayrıca camiiler, stk kurumları, bankalar, yurtlar, hastane, emniyet, kahvehaneler, internet kafeler ve köy odaları dezenfekte edildi.

Yapılan açıklamada, dezenfektenlerin, İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayıyla Gazi Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümünden temin edildiği belirtildi. Dezenfekte işlemelerine ara vermeden devam edileceğinin bilgisi verilen açıklamada, tüm vatandaşları koronovirüse karşı duyarlı olması istendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : İhsaniye, Akören, Susuz, Afyon, Güncel

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