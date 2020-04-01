İhtiyaç dışındaki iş yerlerinin kapatıldığı Keşan'da meydan ve sokaklar boş kaldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği bugün birçok esnaf işyerini açmazken, çarşı merkezinin araç trafiğine kapatılmasıyla meydan ve sokaklar boş kaldı. Polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra uzaktan eğitime geçen okulların güvenlik görevlileri de banka ve PTT önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için görev aldı.

Keşan'da, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken, çarşı merkezine araç giriş-çıkışları da yasaklandı. Polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra uzaktan eğitime geçen okulların güvenlik görevlileri de banka ve PTT önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için görev aldı. Yasaklara büyük oranda uyulduğu Keşan'da, çarşılar ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Çarşı merkezindeki seyyar satıcılar uyarılarak, yerlerinden kaldırıldı. Polis ekipleri de, devriye gezerek, anonslarla vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Polis ayrıca şehir içindeki kavşaklarda araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, beraberinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ile çarşı merkezinde denetim yaptı. Kaymakam Özder, açık olan işyerleri ile banka ve PTT şubelerini denetleyerek, yetkililerinden bilgi aldı.

'ÖNLEMLERİN FAYDASI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu'nca birçok yeni önlem alındığını belirterek, "Yoğunluğun olduğu çarşı merkezini içine alan belirli cadde ve sokakları trafiğe kapattık. Böylece çarşının yoğunluğunu hafifletmiş olduk. Çarşıyı gezerek, denetledik. Bu önlemlerin faydası olduğunu gördük. Salgına neden olacak faktörlerin azaldığını gördük. Trafiği ve insan yoğunluğunu tamamen şehre yaydık. Çarşıda kapatılan işyerlerine yakında bir çözüm bulacağız. Bir süre böyle gidecek. Yoğunluğa göre önlemlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA