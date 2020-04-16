Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İhtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldı

İHH ekiplerinin yardım dağıtımı görüntüleri İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla'nın açıklaması Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), kentteki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

16.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:42
İHH ekiplerinin yardım dağıtımı görüntüleri
İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla'nın açıklaması Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), kentteki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.
İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmaları kapsamında son bir ay içinde yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.
Kendilerine yardımda bulunan tüm bağışçılara teşekkür eden Atilla, şöyle konuştu:
"İnsanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yardım çalışmalarımız inşallah ramazan boyunca da devam edecek. Ramazan ayında bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına bir tabak yemek ve ekmek koyabilirsek ne mutlu bize. İnşallah bu mübarek ayda bugüne kadar desteklerini esirgemeyen hayırsever insanlarımızın desteklerini yine bekliyoruz."
Koronavirüse karşı Türkiye'nin uyguladığı tedbirlere destek olmak için maske üretmeye başladıklarını söyleyen Atilla, söz konusu maskeleri kurumlara ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını ifade etti. İhtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Şanlıurfa, İHH, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››İhtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:18: KYK yurdundaki karantina misafirlerine, doğum günü sürprizi - Haber 11:18: Kütahya'da küçükbaş hayvan sayısı 487 bin 954 - Haber 11:18: AB Komisyonu Başkanı'ndan "İtalya'ya yardım etmedik" itirafı - Haber 11:17: Terör saldırıları nedeni ile bitirilememişti, 2 yıl önce tamamlanan yol vatandaşları rahatlattı - Haber 11:16: AXA Sigorta'dan "Bir Ay Bedava" kampanyası - Haber 11:11: CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:23: Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış - Haber 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber