İhtiyaç sahibi 300 aileye küçükbaş kurbanlık dağıtıldı

Merkezi Ankara'da bulunan Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahip 300 aileye küçükbaş kurbanlık desteğinde bulundu.

Dernek Başkanı Ferdi Dinçsoy öncülüğünde başlatılan "Her Eve Canlı Kurban Kampanyası" kapsamında, hayırseverlerin desteği ile alınan 300 küçükbaş kurbanlık, Saraykent ilçesine bağlı Altınsu köyünde düzenlenen törenle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Başkan Dinçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya sağlanan destekle 300 küçükbaş kurbanlık alındığını belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşları bayram öncesi sevindirmek istiyoruz. Bizler Kurban Bayramı'nda et yerine her eve canlı kurbanlık götürelim istedik. Evi hiç kurban görmemiş ailelerimiz vardı. Bu ailelerin kapılarına kurbanlık bırakıp, onların gönüllerine girmek, bir nebze de olsa bayram sevinci yaşatmak istedik." dedi.

Dinçsoy, kampanyaya yurt dışındaki hayırseverlerin önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Avrupa Saraykentliler Derneği Başkanı Nuri Meriç'e, Almanya'dan Selahattin Arıkan'a katkılarından dolayı şükranlarımı iletiyorum. Gerek Avrupa gerekse Ankara'daki hayırseverlerin katkılarıyla bu programı gerçekleştirdik. Organizasyonda bize büyük destek veren Saraykent Kaymakamımız Ömer Tuğrul Kundakçı Bey'e de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Mustafa Solmaz da kurbanlıkların alınmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Lütfullah Açıkel de kampanyada emeği geçenlere teşekkür ederek, belirledikleri liste doğrultusunda kurbanlıkları ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Törene Ozan Beldesi Belediye Başkanı Mustafa İleri, Dedefakılı Beldesi Belediye Başkanı Haydar Coşkun, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.