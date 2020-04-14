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İhtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı

Şanlıurfa'da Deniz Feneri Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

14.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:13
Şanlıurfa 'da Deniz Feneri Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.
Derneğin Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmet, kurtuluş ve mağfiret ayı ramazana sayılı günler kaldığını, ihtiyaç sahiplerinin hayırseverlerin yardımlarını beklediğini söyledi.
Veren ile alan el arasında köprü vazifesini yapmaya çalıştıklarını anlatan Gerem, şöyle konuştu:
"Ülker Şirketler Grubu tarafından temin edilen gıda kolileri bize ulaştı. Bizler de daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye yardımları ulaştırmaya başladık. Ramazan ayında yardımlar ihtiyaç sahibi mazlumların sofralarını şenlendirecek ve bereketlendirecektir inşallah. Her ay 500 aileye yardımları sürdüreceğiz."
Gerem, koronavirüs salgını nedeniye bu yıl yardım dağıtımını erkene aldıklarını belirterek, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Sahada gönüllü çalışan kardeşlerimiz gerçekten çok zor koşullarda çalışıyor. Yardımlarda emeği geçenlerden Allah bir kez daha razı olsun, hayırlarını kabul eylesin." dedi. İhtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa, Güncel
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