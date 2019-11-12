Haberler » Güncel » İhtiyaç sahibi aileler için yufka ekmeği yapıldı - Haber

İhtiyaç sahibi aileler için yufka ekmeği yapıldı

Kadirli'de, Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan gençler ve eğitmenler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yufka ekmeği yaptı.

12.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22İhtiyaç sahibi aileler için yufka ekmeği yapıldı
'de, Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan gençler ve eğitmenler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yufka ekmeği yaptı.
Merkezin müdürü Kamil Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, merkez bahçesinde hazırlanan ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.
Haftada bir gün 200 ekmek yaptıklarını ifade eden Kerimoğlu, "Merkez olarak, 'Gençlerin iyilik ağacı projesi' kapsamında merkezimizde kurs açan eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle el ele vererek güçlerimizi birleştirip yardım çalışması başlattık. Bu vesileyle yufka ekmek yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Her hafta düzenli olarak yapacağız." dedi.

Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 6. Uluslarası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
16:12 Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek
16:17 UNESCO 40. Genel Konferansı - BM Genel Sekreteri Guterres
16:16 Fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi
16:16 Hanönü'de "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:25 Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Amcasını kaybetti
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:18:44