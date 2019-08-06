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İhtiyaç sahibi ailelere 'kapıya teslim' sıcak yemek

Kızılay, Bingöl'de her gün ihtiyaç sahibi 189 aileye yemek ulaştırıyor.

06.08.2019 13:24 İhtiyaç sahibi ailelere 'kapıya teslim' sıcak yemek
Kızılay, Bingöl'de her gün ihtiyaç sahibi 189 aileye yemek ulaştırıyor.
Kızılay Bingöl Şubesi'nce 2011 yılında hizmete açılan Sıdıka Hanım Aşevinden her gün ihtiyaç sahibi 189 aileye yemek pişiriliyor. Ardından ekipleri yemekleri servis aracıyla söz konusu ailelere evinde teslim ediyor.
Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, ihtiyaç sahibi 189 aileye her gün düzenli olarak yemek dağıtımı yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Aşevinde her gün farklı 3 çeşit sıcak yemek pişiriyoruz. Hijyenik ortamda hazırladığımız yemekleri ihtiyaç sahibi yaşlılara, engellilere, kimsesizlere ve öğrencilere servis araçlarıyla götürüp teslim ediyoruz. Kurban Bayramı tatili nedeniyle 189 aileye tatil süresi boyunca ihtiyaçlarını karşılamaları için kuru gıda dağıtımını yaptık. Yine birçok ihtiyaç sahibine de nakdi yardımda bulunuyoruz."

Kızılay, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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