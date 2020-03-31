İhtiyaç sahibi ailelere ödemeler başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner lira tutarındaki ödemelerin 1 Nisandan itibaren PTT iş yerleri ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, PTT tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner lira tutarındaki ödemelerin 1 Nisandan itibaren dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada, "Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak. İş yerlerinde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda PTT'de hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış vatandaşlarımızın işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde PTT iş yerlerinde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerinde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar vatandaşı sırayla iş yerlerine alarak işlemleri yapılacak. Ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltildi. Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT gerekli tedbirleri aldı. Tüm PTT iş yerlerinde, dağıtım ve servis araçlarında ve vatandaşların temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığını koruyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA