İhtiyaç Sahibi Aileye Devlet Elini Uzattı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:18



15 Kasım 2018 Perşembe 13:18

Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, biri hasta biri zihinsel engelli 6 kişilik ailenin evini temizledi.Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Şensoy, Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak yardım istedi.Bunun üzerine ekipler, bodrum katta yaşayan ve evlerinin duvarları rutubetli eve gelerek çalışma başlattı.Evdeki çöpleri toplayan, duvarları temizleyen ve Şensoy'un yatalak hasta eşinin yatağını değiştiren ekipler, aile ile yakından ilgilendi.Mehmet Şensoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin kalp ve damar hastası, eşinin hasta ve kızının da engelli olduğunu belirterek, "Bu yüzden çok uzun zamandır evimizde temizlik yapılmamıştı. Bize yardım eden yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.