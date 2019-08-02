İhtiyaç sahibi insanların yaraları sarılıyor

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp yüzlerini güldürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileye umut olan hizmetler yardımseverlerin yaptığı bağışlar sayesinde daha da çok kişiye ulaşıyor.



Yapılan yardımlar sayesinde alan el veren el arasında köprü vazifesi gören İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezi, Derebahçe Mahallesi Nuri Cedit Sokak'taki ihtiyaç sahibi ailenin evini baştan aşağı yeniledi. İhtiyaç sahibi aileye kanepe, televizyon, çamaşır makinesi, 3'lü oturma grubu ve halıdan oluşan eşyalar yardım yapıldı.



"İhtiyaç sahiplerinden alınan eşyaları kendi atölyemizde yeniliyoruz"



İkinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma çalışmalarını anlatan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurularını yapıyor. Ardından görevli personel tarafından durumları incelenip onaylanıyor. Hayırseverlerden aldığımız eşyaları kendi atölyemizde yenilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırma noktasında halkımızın ilk aklına gelen bir yardım kuruluşu olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sonrasında da bağışlanan eşyalar, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor" dedi.



"Gelin bir vatandaşımızın evini birlikte kuralım"



Geleceğin iyilik dünyasını inşa etme noktasında hayırsever vatandaşlara seslenen Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ise, "İhtiyaç sahiplerine bir yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlarımız yıpranmamış, kırılmamış, temiz ve kullanılabilir halde olan; ikinci el ev eşyaları toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz tarafından toplanan eşyaları, ihtiyaç sahipleri ise hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Eşyaların ulaşımı yine belediye ekiplerince sağlanıyor. Hiç unutmamalıyız güçlü iken mağdur, zengin iken fakir, veren el iken alan el olabiliriz. Şuan elimizde fırsat varken yaptığınız bu bağışlar ile mağdur olan vatandaşlarımızı sevindirelim. Gelin bir vatandaşımızın evini hep birlikte güneş olalım" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA