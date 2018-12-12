İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:28



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:28

Malatya Ticaret Sanayi Odasınca (MTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont dağıtımına başlandı.Melekbaba İlkokuluna gelen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım kapsamında 40 bot ve montu İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'ya teslim etti.Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, insanları rencide etmeden yardım yapılmasının önemli olduğunu belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettikleri 800 bot ve montun, yine müdürlüğün belirlediği okullarda dağıtımının yapılacağını anlattı.TOBB'unda katkılarıyla bu yıl farklı okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yaptıklarını dile getiren Sadıkoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendiğini aktardı.Sanayinin gelişiminde insan faktörünün etkili olduğunu aktaran Sadıkoğlu, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile meslek liselerinde tematik bölümler açılmasını planladık. Mezun olan öğrencilerin sanayiciler tarafından istihdam edilmesiyle sanayide teori ile pratiği bir araya getireceğiz. Sanayiye katkı sağlayacak nitelikli elemanı yetiştirmiş olacağız." diye konuştu.Tatlı da ihtiyaç sahibi çocuklara yapılan mont ve bot yardımından dolayı MTSO ile TOBB'a teşekkür ederek, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak bir proje üzerinden çalışıyoruz. Bir okulumuzda tematik alanlar oluşturacağız. Kentteki sanayicilerin ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili bölümler açacağız." ifadelerini kullandı.