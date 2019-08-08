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İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması

Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

08.08.2019 13:05 İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması
Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), Kurban Bayramı öncesinde takip ettiği evlerde bayram temizliği yapıyor. TEBEV, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşların yanında olmaya ve yardım elini uzatmaya devam ediyor.

TEBEV ekipleri bu kapsamda sorumluluğunu üstlendiği 74 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor.

Çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Kurban Bayramı, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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