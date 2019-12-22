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İhtiyaç sahipleri DİDER ile ısınacak

Yaptığı sosyal çalışmaların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarına dokunan çalışmalar imza atan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı.

22.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:00 İhtiyaç sahipleri DİDER ile ısınacak
Yaptığı sosyal çalışmaların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarına dokunan çalışmalar imza atan İşçileri Dayanışma Derneği, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. DİDER, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yaptı.

Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanlarının kurduğu sonrasında diğer fabrikalara da yayılarak Düzce'de iyilik hareketine dönüşen DİDER yaptığı sosyal organizasyonların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarına dokunan yardımları ile de takdir topluyor. Bu kapsamda soğuk kış günlerini evlerinde sıcak ortamda aileleriyle geçirmeleri için de yardımlarına deva ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere DİDER üyeleri 25 ton odunu yardıma ihtiyacı olan ailelere dağıttı. Yapılan yardımlarla ilgili olarak konuşan DİDER Başkanı ve Delta Alfa Çorap Fabrikası İşçi temsilcisi Sedat Mıhçı yaptığı açıklamada; "DİDER olarak bu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Derneğimiz tarafından bugün 25 ton odun ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başladı" dedi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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