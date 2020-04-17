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İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor adreslerine yardımlar bırakılıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için yardım dağıtmaya devam ediyor.

17.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:09
İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor adreslerine yardımlar bırakılıyor
Kütahya 'nın Emet ilçesinde İHH Emet Temsilciliği, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için yardım dağıtmaya devam ediyor.

İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, "Genel merkezimizin göndermiş olduğu yardım kolilerimizi Emet İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği olarak, kısa sürede tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. İyilik her zaman her yerde diyerek çıktığımız bu yolda tüm dünyanın yaşamış olduğu bu zorlu süreci ülkemiz olarak inşallah en kısa sürede atlatmayı yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz bütün gücümüzle Emet İHH olarak yardımlarımıza devam edeceğiz. Evde kal Emet" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Emet, İHH, Yaşam
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