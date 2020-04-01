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İhtiyaç sahipleri yalnız değil

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:20
İhtiyaç sahipleri yalnız değil
Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde her gün yüzlerce porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine servis edilmeye devam ediyor. Ülkece, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs tehlikesine karşı sağduyu ile mücadele edilirken, sosyal dayanışmanın da önemi giderek artıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek sağlamaya devam ediyor. Aşevinde, 7 kişilik ekip tarafından hazırlanan öğle ve akşam yemekleri, yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis ediliyor.

Öte yandan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kalmaları gereken 65 yaş üstündeki vatandaşlar, acil durum ihtiyaçlarında Tepebaşı Belediyesi'ne 7/24 iletebiliyor. Vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile karşılayabiliyor. Talepler, Vefa Sosyal Destek Hattı ile koordineli olarak gideriliyor. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Akçura, Tepebaşı, Yaşam
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