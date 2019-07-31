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İhtiyaç sahiplerine belediye bahçesinden organik meyve

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesinin bahçesinde yetiştirilen organik meyveler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

31.07.2019 17:37 İhtiyaç sahiplerine belediye bahçesinden organik meyve
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesinin bahçesinde yetiştirilen organik meyveler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yaklaşık 200 dönümlük Şehit Nusret Fidanlığı'nda her yıl ziraat mühendislerinin kontrolünde organik elma, üzüm, kayısı, nar ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor.
Belediye ekiplerice dallarından toplanan meyveler, özenle paketlenip, araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Nusret Gökçe, Şanlıurfa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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