İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürle dolandırıcılık iddiası

Türkiye
Taşkömürü Kurumunca (TTK) ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürleri değiştirerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürlerin değiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, inceleme sonucu 4 şüphelinin, Zonguldak'ın Merkez, Alaplı, Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinin yanı sıra Düzce Merkez, Yığılca, Akçakoca, Gölkaya, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde muhtelif tarihlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürü değiştirerek dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bu arada operasyon kapsamında 18 kişinin ve kurumun müşteki olarak, 5 kişinin ise bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı, TTK tarafından kömür yardımı gönderilen toplam 13 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlükleri ile koordinasyon kurulduğu öğrenildi.