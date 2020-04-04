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İhtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi

Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.

04.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:40
Siirt 'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000'er liralık yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından ailelere evlerinde teslim ediliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu bankaları, ATM'ler, PTT Şubesi önlerinde yoğunluk oluşmaması için 6 bin 631 aileye ödemeleri evlerinde yapılacak. İhtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Siirt, Güncel

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İhtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi
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