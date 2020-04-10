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ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Melekbaba Mahallesinde gerçekleşen yardım kolisi dağıtımına katıldı.

10.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Melekbaba Mahallesinde gerçekleşen yardım kolisi dağıtımına katıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını düşünenlere teşekkürleri ileten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanılan zor günleri dayanışma ve paylaşım ruhuyla atlatacaklarını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Küresel çapta bir krize yol açan ve tüm dünyada vaka sayısı her geçen gün artan yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgını dolayısıyla yaşanan bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman şaşmayarak tek vücut halinde hareket etmemiz gerekmektedir" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gün geçtikçe yayılmaya devam eden korona virüs önlemleri nedeniyle evde kalmaları nedeniyle ekonomik olarak zor günlerden geçen ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki hizmetlerini sürdüren Yeşilyurt Belediyesi, yardımda bulunuyor.

Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi ve Türk Kızılay'ı Malatya Şubesi olarak ortaklaşa yaptığımız çalışmalar neticesinde ilçemizin farklı bölgelerinde ikamet eden ve virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yine yanlarındayız. Hazırlanan yardım kolilerini vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Yardım kolilerinin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler yer almaktadır" şeklinde konuştu.

İlçede hiçbir vatandaşın aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyeceklerine dikkat çeken Çınar, "Belediye olarak bu anlamda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yerine getirdik, virüs salgını nedeniyle de hizmetlerimizin boyutunu genişleterek yaşanılan zor günlerin atlatılabilmesi için imkanlarımızı seferber ettik. Hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden ne geliyorsa yapmaktayız. Bu dönemde herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Ülke olarak inşallah bu günleri de el birliği yaparak atlatacağız. Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın ve izolasyon kurallarına uysunlar. Biz onların ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel
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