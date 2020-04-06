Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor

İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı "Gıda ve Hijyen Paketi" kampanyası doğrultusunda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

06.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:21
İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor
MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı "Gıda ve Hijyen Paketi" kampanyası doğrultusunda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması için yardımda ve bağışta bulunmak isteyenler vatandaşların 444 48 01 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine başvurmaları gerekiyor.
İki ayrı paket dağıtılacak
Çin'de başlayıp tüm Dünya'da etkisini gösteren Korona virüs (Covıd-19) salgını sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde gerekli önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyüykşehir Belediyesi Korona virüs salgını sonrasında iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyor. Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulunuyor. Dağıtımına başlanan gıda ve hijyen malzemesi paketleri 10 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılıyor. İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak dağıtılan paketler için katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, temin ettikleri gıda ve hijyen malzemelerini Büyükşehir Belediyesine bağışlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunabilecekler. İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Muğla, Yerel

Haberin Videosu :

İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

13:57: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler 13:55: Suriyeli çocuk dilenciler, yasak dinlemedi - Haberler 13:54: Ağrı'da tele takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler 13:54: TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Tüzün sanatseverleri "sanal sergisine" bekliyor - Haberler 13:53: Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 12:03: Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:44: Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?