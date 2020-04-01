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İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi nedeniyle PTT şubelerinde yoğunluk oluştu

İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlaması nedeniyle bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluştu.

01.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:50
İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlaması nedeniyle bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi bugün başladı.
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara ödemeleri, bugün yapılırken Bağcılar'daki PTT şubesi önünde de yoğunluk meydana geldi.
Sıraya giren vatandaşlara sosyal mesafeye uyulması konusunda görevliler tarafından uyarı yapıldı. Ödenekten yararlanacak vatandaşlardan bazılarının maske ve eldiven taktıkları görüldü.
Nakdi destekler, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara bugün, 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da dağıtılacak.
2 milyon 111 haneye aile başı 1000'er lira ödeme yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı duyurulmuştu. İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi nedeniyle PTT şubelerinde yoğunluk oluştu

Kaynak: AA

Etiketler: PTT, Güncel

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İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi nedeniyle PTT şubelerinde yoğunluk oluştu
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