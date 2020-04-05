Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

İZMİR'de, market sahibi Arif Durhan (38), sosyal medyadan 'biz birlikte güzeliz' notuyla duyuru yapıp, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vermeye başladı.

05.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:49
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

İZMİR'de, market sahibi Arif Durhan (38), sosyal medyadan 'biz birlikte güzeliz' notuyla duyuru yapıp, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vermeye başladı.

Torbalı ilçesi Metropolis Bulvarı 5120 Sokak üzerindeki market işletmecisi, evli ve 4 çocuk babası Arif Durhan, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 gün boyunca ücretsiz ekmek vereceğini duyuran Durhan, bu çalışmayı da sosyal medyadan 'Biz birlikte güzeliz. Koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 30 gün boyunca ekmek ücretsiz verilecektir' notuyla bildirdi.

Hayata geçirdiği uygulamanın takdir gördüğünü belirten Arif Durhan, "Sosyal medyayı kontrol ediyordum. Halkımızın neler yaptığına bakarken, bizden daha küçük çapta bir marketin bu kampanyayı yaptığını gördüm. 'Biz de yapabiliriz' dedim. Bunun üzerine başladık. 1 ay boyunca sürecek. İhtiyaç sahibi tüm ailelere günde 4 ekmek vereceğiz. Kampanyamızın ileriki zamanlarda sürdürülebilir olması için tedarikçi firmaların da desteklerini bekliyoruz. Eğer destek gelirse, temel ihtiyaç malzemeleri olan bakliyat, makarna ve süt gibi ürünleri de ilave edebiliriz" dedi. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Arif Durhan, meslektaşlarını da kampanyanın benzerini yapmaya çağırdı.

50 yaşındaki Fatma Şirin, "Çok güzel bir destek. Beğendim bu kampanyayı. Ben de gelip aldım ekmeğimi. İhtiyacı olanlar gelip buradan ekmeğini alabilir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Torbalı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu Haberler
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman’da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti Haberler
Batman'da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP’den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir Haberler
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

10:13: ADIYAMAN Büyükşehirlere giriş-çıkış yasaklanınca Adıyaman doğal karantinada kaldı - Haber 10:12: Alkollü sürücü kaza yaptı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralı - Haber 10:12: Mersin'de, gemiye düzenlenen operasyonda 48 kilo kokain ele geçirildi - Haber 10:11: Karabük'ten ülkelerine gönderildiler - Haber 10:10: "Bizi nereye kadar tutacaklar" diyen genç kıza 3 bin lira ceza - Haber 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:24: Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu - Haber 09:19: İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi - Haber 09:08: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı - Haber 09:07: Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı - Haber 08:22: CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber