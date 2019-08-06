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İhtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit

İhtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simitBURSA - Bursa'da bir simitçi ihtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit dağıtıyor.

06.08.2019 10:16
İhtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit
İhtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit
BURSA - Bursa'da bir simitçi ihtiyaç sahiplerine ve şehit yakınlarına ücretsiz simit dağıtıyor.
Bahri Anır, Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar arabasıyla simit satıyor. Anır, müşterilerinin teklifiyle başlattığı askıda simit ve şehit ailelerine ücretsiz simit uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin karnını doyuruyor. Gelen müşterilerin yaptığı bağışları askıda simit olarak ihtiyaç sahiplerine veren Anır, "Askıda simit olmasa bile ihtiyaç sahiplerine yok demiyoruz" diyor.
Vatandaşların kendisine bu uygulamayı başlatması için teklifte bulunduğunu belirten simitçi Bahri Anır, "Parası olmayana, işi olmayana, garibana ücretsiz simit veriyoruz. Ayrıca askıda simit uygulamasını başlattık. İnsanlara Allah rızası için elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Caddesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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