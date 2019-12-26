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İhtiyaç Sahiplerine Yardım Paketi

Osmangazi Belediyesi, Kızılay Osmangazi Şubesi işbirliğinde ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere, içerisinde erzak ve temizlik malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri dağıtıyor.

26.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:31 İhtiyaç Sahiplerine Yardım Paketi

Belediyesi, Osmangazi Şube Başkanlığı ile birlikte erzak yardım kampanyası düzenledi. İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hazırlanan yardım paketleri, Osmangazi Belediyesi'nin örnek sosyal belediyecilik projesi "Belediyem Benimle" ekibi tarafından belirlenen ailelere teslim ediliyor. Her gün ortalama 30 aileye ulaşan ekipler, içerisinde sıvı yağ, şeker, pirinç, makarna gibi kuru gıdaların yanı sıra çeşitli temizlik malzemelerinin de bulunduğu erzak paketlerini imza karşılığı teslim ediyor. Ailede çocuk varsa çeşitli oyuncaklar da hediye ediliyor. Paketlerin gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığından emin olmak adına mahalle muhtarları da belediye ve Kızılay ekiplerine destek oluyor.

Belediyem Benimle ekibi, yardım paketinin teslimatı sırasında aile fertleri ile bir görüşme yapıyor. Ailenin sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını dinleyen ekipler, bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da destek de bulunuyor. Ailelerin ekonomik ve sosyal yaşam standartları ile ilgili bir değerlendirme yapan Belediyem Benimle ekipleri, yardım talep eden ailelere başta erzak olmak üzere, ihtiyacına göre ev eşyası, giyecek, kırtasiye, medikal malzeme yardımı gibi pek çok farklı konuda yardımcı oluyor.


Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Kızılay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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