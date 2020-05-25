İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler

Artvin'de yaşlı ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti vermek için, ekipler yağmur çamur dinlemiyor.

İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler
25.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:02
Artvin'de yaşlı ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti vermek için, ekipler yağmur çamur dinlemiyor. Yağışlı havalarda taşan dereler nedeniyle bazı mahalle yolları araç trafiğine kapanınca, ekipler paçaları sıyırıp dereleri geçerek ihtiyaç sahiplerine yemek servisi yapıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Türk Kızılay'ı ortaklaşa yapmış olduğun proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yemek servisi yapılıyor.

Ekipler ilçede bulunan AŞ evinde hazırlanan yemekleri, her gün 30 kilometre yol yaparak farklı bölgelerde bulunan 25 ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıyor.

Sokağa çıkma yasağı süresince havanın yağışlı olduğu ilçede bazı dereler taştı, yollar ise kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen hizmetlerine devam eden ekipler, taşan dereler nedeniyle araçlar yolda kalınca paçalarını sıyırıp derelerden geçerek ihtiyaçlı aileler yiyecekleri ulaştırıyorlar. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Yusufeli, Kızılay, Artvin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Gaziantep’te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Ali Babacan, ’Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?’ sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Haberler››Güncel››İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı - Haber 00:55: Van'da karantinaya alınan mahallede bir kişi öldü - Haber 00:47: İzmir'de genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden zanlılar tutuklandı - Haber 00:27: Cami ile hilal buluşması mest etti - Haber 00:21: 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi - Magazin 00:16: 43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı - Haber 23:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı - Haber 23:32: İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez - Haber 21:34: Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı - Haber 14:36: Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka - Haber