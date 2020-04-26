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İhtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri evlere servis ediliyor

Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine Vefa Sosyal Destek Grubunca iftar öncesinde yemek servisi yapılıyor.

26.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:00
Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine Vefa Sosyal Destek Grubunca iftar öncesinde yemek servisi yapılıyor.
İl Özel İdaresi yemekhanesinde hazırlanan yemekler, kent merkezinde yaşayan 66 ihtiyaç sahibine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince götürülüyor.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp iftar sofralarını iyilik sofralarına dönüştürmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamıyor. Ramazanın birleştirici, bütünleştirici güzelliklerinden olan toplu iftarları da birlikte yapamıyoruz. O nedenle özellikle evinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın iftarlıkları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz, evlerine götürüp teslim ediyor. Bu şekilde yaşlılarımızın gönüllerini almalıyız. Ramazanın anlamına uygun olarak hayır sahiplerimizin hayırlarını yapmalarına da vesile olalım istiyoruz."
"Yemekler titizlikle hazırlanıyor"
Gölpazarı'nda da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 234 eve iftar öncesinde sıcak yemek ulaştırıyor.
İlçede yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemekler, 68 görevli tarafından hazır hale getiriliyor.
Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, ilçede tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların iftar sofralarını hazırladıklarını dile getirdi.
Ekiplerin titizlikle hazırladığı yemeklerin iftardan önce ilgili adreslere ulaştırıldığını kaydeden Canpolat, "Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen istek ve talepler gün içinde hızlıca karşılanıyor. İlçe merkezinde 105, köylerde de 129 olmak üzere 234 eve iftar yemeği götürüyoruz. Bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyerek hizmetimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. İhtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri evlere servis ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Gölpazarı, Bilecik, Güncel , Haber
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