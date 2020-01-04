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"İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa As" kampanyası umut oluyor

Şanlıurfa'da, Karüköprü Belediyesinin yürütüğü "İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa As" kampanyası kapsamında binlerce ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacı karşılanıyor.

04.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:36
'da, Karüköprü Belediyesinin yürütüğü "İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa As" kampanyası kapsamında binlerce ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacı karşılanıyor.
Belediye Başkanı Metin Baydilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce başlattıkları "İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa As" kampanyasıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi olduklarını söyledi.
Kampanya ile israfın da önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan Baydilli, "Vatandaşlarımız giymediği giysilerini, ayakkabılarını belirlenen noktaya bırakıyor, ihtiyaç sahipleri de gelip ihtiyacı olanları alıp giyiyor. Burası 7'den 70'e her yaştan insanın ihtiyacını karşılıyor. Burada yardım eden de bilinmiyor alan da bilinmiyor. Sağ elin verdiğini sol el görmüyor yani. Yürüttüğümüz kampanya kapsamında yılda yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibinin giysisi karşılanıyor." diye konuştu.
Baydilli, gelinlik ve damatlık bırakanların bile olduğunu anlatarak, "Bunun yanında başlattığımız 'Heba etme hibe et' kampanyasında da vatandaşlarımızın evde kullanmadığı beyaz eşya, mobilya veya elektronik malzemeleri evlerinden alıp belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.
Hayırseverlerden Feyime Kürekçioğlu da kampanyaya destek olmak adına gönüllü olarak çalışma yürüttüğünü anlatarak, "Kendi imkanlarımla komşularımdan veya tanıdıklarımdan topladığım giysileri buraya getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Baydilli, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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