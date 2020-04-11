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'İhtiyacın varsa bu ara; Edremit Belediyesi'ni ara!'

BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediyesi, 'İhtiyacın varsa bu ara; Edremit Belediyesi'ni ara!' sloganıyla, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

11.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:38
'İhtiyacın varsa bu ara; Edremit Belediyesi'ni ara!'
BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediyesi, 'İhtiyacın varsa bu ara; Edremit Belediyesi'ni ara!' sloganıyla, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye genelinde 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararıyla birlikte Edremit Belediyesi de harekete geçti. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yarın saat 00.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı sırasında vatandaşların mağdur olmaması için tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışmaları sürdürüyor. Edremit'te vatandaşların tüm ihtiyaçları için kendilerini arayabileceğini belirten Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı:  "Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan koordinesinde dün geceki sokağa çıkma yasağı açıklamasından itibaren 'İhtiyacın varsa bu ara Edremit Belediyesi'ni ara!' diyerek video konferansla bir kriz masası oluşturuldu. Geç saatlere kadar süren toplantıda mahalle koordinasyonlarını planlandık. Vatandaşlarımız 0266 374 1881 - 444 85 10 numaralarından ve mahalle temsilciliklerinin numaralarından her türlü ihtiyaçları için belediyemize ulaşabilir. Edremit sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağından önce olduğu gibi şimdi de yanlarındayız" dedi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel
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