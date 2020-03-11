İhtiyaçlar anında karşılanıyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor.
11.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:26
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Aydınpınar Caddesi üzerinde vatandaşların ilçe ve köy araçlarını daha rahat bir ortamda beklemeleri için vatandaşların isteği doğrultusunda durak alanı ve Zabıta Noktası oluşturuldu.
Düzce Belediyesi vatandaşlardan gelen taleplere göre çalışmalarını yönlendirmeye devam ediyor. Şehir merkezinde Düzcelilerin talep ve istekleri doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya özen gösteren ekipler, Aydınpınar Caddesi üzerinde yolcu indirip bindirilen noktada karışıklığı ve düzensizliği gidermek üzere durak montajı yaptı. Aynı noktadaki yolcu sirkülasyonunun düzenli şekilde sağlanması ve ortamın asayişinin sağlanması amacıyla durakların yanına Zabıta Noktası da konuldu. Ulaştırma Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan çalışmaların vatandaşların istek, görüş ve önerileri kapsamında devam edeceği belirtildi. - DÜZCE
Düzce Belediyesi vatandaşlardan gelen taleplere göre çalışmalarını yönlendirmeye devam ediyor. Şehir merkezinde Düzcelilerin talep ve istekleri doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya özen gösteren ekipler, Aydınpınar Caddesi üzerinde yolcu indirip bindirilen noktada karışıklığı ve düzensizliği gidermek üzere durak montajı yaptı. Aynı noktadaki yolcu sirkülasyonunun düzenli şekilde sağlanması ve ortamın asayişinin sağlanması amacıyla durakların yanına Zabıta Noktası da konuldu. Ulaştırma Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan çalışmaların vatandaşların istek, görüş ve önerileri kapsamında devam edeceği belirtildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydınpınar Caddesi, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı