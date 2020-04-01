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İhtiyaçlarını getiren Vefa ekibine dua ettiler

VAN'ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Zinnet Çiftçi'nin (70) gıda ve dezenfektan ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

01.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:06
İhtiyaçlarını getiren Vefa ekibine dua ettiler

VAN'ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Zinnet Çiftçi'nin (70) gıda ve dezenfektan ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Çiftçi, yardıma gelen askerlere Kürtçe dualar ederek, teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, 65 yaş ve üstü olanların ihtiyaçlarının giderilmesi için de yoğun mesai yapılıyor. Dışarı çıkamadığı için komşularının aracılığıyla ihtiyaçlarını bildiren Zinnet Çiftçi'nin de gıda ve dezenfektan ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılandı. İhtiyaçlarını kapıda alan Çiftçi, gelen askerlere Kürtçe dualar ederek, teşekkür etti.Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz aracılığıyla karşılamaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını ve koronavirüsten korunmalarını istiyoruz. Allah'ın izni ile bu sıkıntılı süreci birlikte başarılı bir şekilde atlatacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çelebibağı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İhtiyaçlarını getiren Vefa ekibine dua ettiler - Haberler

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