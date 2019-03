İhü Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılıyor

Kaynak: DHA

İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM), 5 Mart'ta İstanbul Ticaret Odası 'nda (İTO) gerçekleştirilecek lansmanla hizmete girecek.Lansmanda 'Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı' konulu panel düzenlenecek.İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM) lansman programı, 5 Mart 2019 Salı günü İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) gerçekleştirilecek.İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz , İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk , İHÜ ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak programın ana konuşmacısı, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak olacak."SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDE İŞ AHLAKI" PANELİLansmanda 'Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı' konulu bir de panel düzenlenecek. Panelde; İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu'nun moderatörlüğünde; Prof. Dr. Mahmut Arslan , Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş , Doç. Dr. Ömer Bolat , İsmail Tokalak ve Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kuşakçı birer sunum yapacak.Lansman töreni hakkında konuşan İHÜ Rektörü Prof.Dr. Recep Şentürk, "Bilim ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde evrensel anlamda ortak etik kodlarının oluşturulmasına her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulduğunu, bu gereksinimin giderilmesi için Etik Araştırmaları Merkezi'nin önemli bir rol oynayacağını" belirtti.Konunun önemine dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise "Günümüzde her alanda yaşanan baş döndürücü gelişmelerin etik konusunda yeni çalışmalar yapılmaksızın eksik kalacağını ve özellikle iş ahlakı konusunda her sektörde etik kodların oluşturulması, uygulanması ve takibine büyük bir ihtiyaç duyulduğuna" dikkat çekti.İHÜ ETİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDAİhü Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yer alan İşletme, Felsefe, İletişim, İslami İlimler, Eğitim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarında karşı karşıya kaldıkları etik problemlerle ilgili gerçekleştirecekleriakademik araştırma faaliyetlerinin, çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplanması amacıyla kuruldu.Merkez, başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya/iletişim etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmaları koordine edecek ve gerçekleştirecek. - İstanbul