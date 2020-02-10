Haberler » Güncel » II. Abdülhamid bu odada hayata gözlerini yumdu - Haber

II. Abdülhamid bu odada hayata gözlerini yumdu

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefat ettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası vefatının 102. yıl dönümünde görüntülendi.

10.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:37
II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefat ettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası vefatının 102. yıl dönümünde görüntülendi.
II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefatına kadar dışarıya adım atmayarak, hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki yatak odası ile çalışma odası ve banyosu görüntülendi. II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. 1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid altı yıl sonra hayatını kaybetti. Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.
(Mustafa Biçer/İHA)
II. Abdülhamid bu odada hayata gözlerini yumdu

Beylerbeyi Sarayı, Han, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
10.02.2020 15:20:06