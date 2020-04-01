Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü İnönü'de kutlandı

İnönü ilçesinde, II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

01.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:07
II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü İnönü'de kutlandı
İnönü ilçesinde, II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törene, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdür Muhammet Büyük, İlçe Emniyet Amir Hayati Gündü ve İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan katıldı.

Törendeki konuşmasında, 2'inci İnönü Zaferinin milletimizin makus talihinin yenildiği bir zafer olduğunu belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "2'inci İnönü Zaferi'nin 99'üncü yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'yü, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Bozkurt, İnönü, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››II. İnönü Zaferinin 99'üncü yıl dönümü İnönü'de kutlandı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:57: Erdoğan'dan yardım kampanyası başlatan illere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur - Haberler 18:56: Sanatçı, tarihçi ve oyunculardan "Kitapla kal" kampanyasına büyük destek - Haberler 18:53: İstanbul'un giriş çıkışlarında korona virüs denetimi: 177 bin 475 kişi kontrol edildi - Haberler 18:50: Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor - Haberler 18:43: Sakarya'da taşıma kapasitesi kuralına uymayan 17 araca işlem yapıldı - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler 17:43: Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi - Haberler 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:19: ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz