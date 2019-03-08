II.Ulusal Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu!

2 gün devam eden sempozyumda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve sahada aktif olarak çalışan Dernek Başkan ve yöneticileri ile üst düzey bürokratlar katılım sağladı.

Bağımlılıkla mücadelede saha çalışmaları,Türkiye bağımlılıkla mücadele model çalışması,bilgi tecrübe paylaşımı yapıldı.

Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Ögersempozyumdadüzenlenen panelde Yeşil Yıldız Derneğin çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı.Türkiye'de bağımlılıkla mücadele noktasında sahada aktif olan derneklere teşekkür etti.Yapılan çalışmaların çok değerli ve takdir şayan çalışmalar olduğunu söyledi.mücadele noktasında topyekün bir şekilde mücadelenin elzem olduğunu bir çok koldan mücadele edilmezse başarı elde etmenin zor olduğunu biliyoruz.dedi

Bağımlılıkla Mücadele Eden Dernekler Patformu'nun önemli bir rol oynadığını dile getirdi.Öger;Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olarak alanda bundan sonra da aktif bir şekilde devam edeceğiz. İnsani ve ahlaki olan gelecek nesillerin bu illetten muhafazasının sağlanmasıdır.Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eden Dernekler Platformu(TÜRKBAM)'a güzel organizasyon için teşekkür ederiz.bilgi ve deneyimler edinerek alanda gençlerimizin yanında,onlarla beraber yol almaya devam dedi.

Kaynak: Bültenler