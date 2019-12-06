II. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali

Sanatolia, 6 yıldır Hollanda'nın siyasi başkenti Lahey de faaliyet gösteren ve 12 farklı sanat alanında eğitimler veren bir Türk Kültür Sanat Vakfıdır. Türk kültürü ve Türkçeyi yaşatmak için çaba gösteren kurum, farklı cenahlardan ve coğrafyalardan çok geniş bir öğrenci kitlesine sahip. Hollanda da farklı organizasyon ve festivaller de de boy gösterip, Avrupalı Türk kimliğinin oluşumu açısından önemli işlere imza atan Sanatolia, Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivalini yaparak çıtasını bir basamak daha ileri taşımak istiyor.

İlki T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen festivalin ikincisi Hollanda izleyicisine geniş bir yelpazeyle yeniden merhaba demeye hazırlanıyor. Türkiye ve Avrupa da Türkçe tiyatro yapan pek çok ekip ve çok değerli yönetmen, oyuncu ve yazarları ağırlamayı planlayan festival de; 6 büyük oyun, 4 çocuk oyunu, Geleneksel Türk Tiyatrosundan oyunlar, panel, söyleşiler, oyunculuk ve yazarlık üzerine atölyeler yer alacak.

Festival Direktörlüğünü Sanatolia Genel Sanat Yönetmeni Tamer Barış Ülger'in, Festival Danışmanlığını Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan'ın üstlendiği festival bu sene "Ustaya Saygı" ödülünün usta oyuncu Ahmet Yenilmez'e verecek. Festival, değerli sanatçılarımızı Türk ve Hollanda izleyicisiyle buluşturup, sanat ve kültürün uzlaştırıcı gücüyle Türk Tiyatrosunu Avrupa'ya tanıtma fırsatı sunacak.

Türk Tiyatrosunu ve gelişimi uluslararası bir boyuta taşımak ve özellikle yabancı sanat severleri Türk Tiyatrosu ile buluşturmak; Anadolu'nun kadim kültürel yapısını, Türk Tiyatrosunun bugünkü örneklerini tanıtmak ve kültürlerarası bir köprü oluşturmak amacıyla çıkılan bu yolda, Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali kritik bir önem taşıdığına inanıyoruz.

Başvuruları 5 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan Festival, 20 Ocak'ta festival komitesi tarafından seçilen ekipler açıklanacak ve festival programı son şeklini alacak. Festival başvuru formu www.sanatoli.eu adresi üstünden dijital ortamda gerçekleşecek.