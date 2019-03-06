İib: İstanbul İhracatçıları İhracat Artış İvmesini Sürdürüyor

Kaynak: DHA

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), İstanbul ihracatçılarının, yeni yılın başlangıcında yakaladığı ihracat artış ivmesini, yılın ikinci ayında da sürdürdüğünü açıkladı.Buna göre, İİB üyeleri, Şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6.0 artışla 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.İstanbul İhracatçıları, yılın ilk iki ayında 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, 2018 yılının ilk iki ayına oranla yaklaşık yüzde 10'luk bir ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları son 12 ayda ise toplamda yaklaşık 7 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "2019 yılının başlangıcında yakaladığımız ihracat artışını Şubat ayında da sürdürdük. Türkiye'nin ihracat artış oranı yüzde 3.7 iken, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak, Türkiye genelinin yaklaşık iki katı kadar ihracat artış oranı gerçekleştirdik" dedi ve ekledi:"Dolayısı ile 2019 yılının başlangıcında yakaladığımız ihracat artışını sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Türkiye'nin ihracat artış oranı yüzde 3.7 iken, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak, Türkiye genelinin yaklaşık iki katı kadar ihracat artış oranı gerçekleştirdik. Alt birliklerimizden Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yüzde 35 ile bu ay da Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan birliği oldu." (Fotoğraflı) - İstanbul