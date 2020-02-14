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İişkilerde belirsizliklere son!

Türkiye'nin lider prezervatif markası 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyada birçok kullanıcının ilişkilerdeki belirsizliklerden dolayı sıkıldıklarını dile getirmeleri üzerine sessiz kalmadı.

14.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:38İişkilerde belirsizliklere son!

Gençlerin çoğu zaman kabusa dönüşen "Arkadaş mıyız yoksa sevgili mi?" gibi sorularını ve ilişkilerdeki belirsizliği ortadan kaldırmak için#ÇıkmaTeklifiGeriGelsin imza kampanyasını KızlarSoruyor sitesi üzerinden başlattı. Bu imza kampanyasını sosyal medyada yayınladığı bir ile duyurdu ve binlerce imza topladı.

Bu yıl Sevgililer Günü kapsamında gençleri belirsizliklerden koruma amacıyla sıra dışı bir kampanyaya imza attı. Eskiden ilişkileri tanımlamak için önemli bir kriter olan çıkma teklifini geri getirmek için KızlarSoruyor'da #ÇıkmaTeklifiGeriGelsin imza kampanyası 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de çıkma teklifinin geri geldiğinin müjdesini verdi.


Sevgililer Günü, Kadın, Güncel

Kaynak: Bültenler

Kadın

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