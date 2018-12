İit Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı

14 Aralık 2018 Cuma 13:20



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki bölgeleri de huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız. Nitekim dün akşam itibarıyla Irak'ta operasyonlarımızı yaptık ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar ve Mahmur'un etekleri Karacak'ta atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık." dedi.Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansının açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin bölgesinde uyguladığı politikanın temelinde, zalime karşı mazlumların safında yer almak, sadece bununla da kalmayarak sahada fiilen adaleti sağlama yaklaşımının bulunduğunu söyledi.Irak ve Suriye'yi yıllarca DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, onlara bu fırsatı verenlerin de aynı derecede vebal altında olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun en çarpıcı örneklerinden birinin, ülke sınırlarının yanı başında olan Suriye'de görüldüğünü kaydetti."Göz göre göre izin vermemiz düşünülemez"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının üçte birini işgal altında tutan bir terör örgütünün, Amerika'nın ve kimi Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü zulmü, her türlü ihaneti sergilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Biz bu terör örgütüyle, doğrudan ülkemizi de hedef aldığı için elbette çok daha etkili bir şekilde mücadele ediyoruz. Ama aslında bu örgüte karşı tüm İslam dünyasının topyekün mücadele etmesi gerekir. Çünkü bu örgüt vasıtasıyla Suriye'nin bir bölümü, medeniyetimizin ve kültürümüzün dışına çıkartılmaya, adeta bağrımıza bir hançer saplanmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir terör örgütüne, böyle bir tehdide göz göre göre izin vermemiz düşünülemez.Bunun için daha önce Cerablus'ta, Afrin'de Rusya ile vardığımız anlaşmayla İdlib'de yaptığımız gibi, Fırat'ın doğusundaki bölgeleri de huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız. Nitekim dün akşam itibarıyla Irak'ta operasyonlarımızı yaptık ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar ve Mahmur'un etekleri Karacak'ta atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Durduk mu? Yok, bunun gerisi gelecektir. Neden? Çünkü, oradan eğer bize bir tehdit varsa ki var, tehdidin cevabı da anında verilecektir. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Dün, Tel Rıfat'tan Afrin'deki askerlerimize yönelik kalleş saldırı, aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Sınırlarımıza yığılan silahların ve teröristlerin eninde sonunda bizi hedef alacağı gerçeğini bu olay bir kez daha ispatlamıştır. ""Hem insani hem de teknik istihbaratı kullanıyoruz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın 22 üssünün bulunduğu Suriye'nin kuzeyine, 20 bini aşkın tır silah, araç ve gereç gönderildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Kime geliyor bunlar? Oradaki bu PKK, PYD, YPG, bunlara geliyor. Bunlar vasıtasıyla bunlar kullanılıyor. Bunlar bizim elimize geçince, biz bunların nereden geldiğini, kimler vasıtasıyla da gönderildiğini görüyoruz. Bir insani istihbarat var, bir de teknik istihbarat var. Hem insani istihbaratı kullanıyoruz hem teknik istihbaratı kullanıyoruz. Bunlarla beraber nerede ne var, ne kadar araç geldi girdi, nereye neyi getirdi, bunları da öğreniyoruz. Bunları bizler ilgililere en üst noktada, Sayın Obama'ya da, Sayın Trump'a da bunların hepsini anlatmış bir insanım. Tarihleriyle her şeyiyle. Fakat hepsi de bakıyorsunuz duyar gibi görünüyorlar ama duymuyorlar, gereğini yapmıyorlar. Dedik ya adalet. Bu olmayınca o anda işte o gören gözler bir anda görmez oluyor. Bugüne kadar stratejik ortağız, NATO'da beraberiz, uluslararası birçok kuruluşta beraberiz. Bizimle beraber bu adımları atmayanlar veya atamayanların, bu tür kuruluşlarla hiçbir ilgisi, alakası olmayan ülkelere ne yapacaklarını düşünün."(Sürecek)