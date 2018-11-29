İit Arabuluculuk Konferansı

Türkiye
'nin 2016 yılından bu yana yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Zirve Dönem Başkanlığı'nda başlatılan İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansları'nın ikincisine, İİT nezdinde büyükelçi-daimi temsilci, üye ülkelerden kıdemli memurlar ve akademisyenlerin bulunduğu yüzün üzerinde uzman katıldı.
İİT Genel Sekreterliği ile iş birliği halinde düzenlenen konferansta, Türkiye tarafından sunulan ve 5- 6 Mayıs
2018 tarihlerinde kabul edilen, İİT'nin ara buluculuk kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan kararın uygulanmasına yönelik sınamalar ve fırsatlar değerlendirildi.
Konferansa, aralarında İİT nezdinde büyükelçi-daimi temsilcilerin, üye ülkelerden kıdemli memurların ve akademisyenlerin olduğu yüzü aşkın uzman katıldı.
Konferans, BM
ve AGİT'ten sonra söz konusu karar uyarınca İİT bünyesinde de oluşturulan ve Türkiye'nin eşbaşkanı olduğu Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun gelecek dönem faaliyetlerine de ışık tutması açısından önem taşıyor.
Konferansın ikinci yarısında ise İİT Genel Sekreterliği'nden yetkililer ve üye ülkelerden kıdemli memurların müdahaleleriyle İİT'nin ara buluculuk kapasitesinin artırılmasına yönelik somut adımlar, İİT coğrafyasındaki sınamalar ve fırsatlar ışığında ele alındı.
Ayrıca konferans kapsamında İİT üyesi ülkelerden genç diplomatlar ve Türkiye'den yüksek lisans öğrencilerini içeren otuz kişilik bir gruba yönelik, söz konusu karar doğrultusunda ara buluculuk becerilerinin gelişmesi için bir simülasyon çalıştayı da düzenlendi.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:38