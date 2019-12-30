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İİT, BM'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlalleri kınamasından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler'in (BM), Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini kınayan karar tasarısını memnuniyetle karşıladı.

30.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:16 İİT, BM'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlalleri kınamasından memnun
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler'in (BM), yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini kınayan karar tasarısını memnuniyetle karşıladı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, Arakanlı Müslümanlar için adaletin sağlanması ve aleyhlerinde işlenen suçların sorgulanabilmesi için gösterilen yasal çabalara destek verilmesi istendi.
Açıklamada ayrıca Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet ve zulmün engellenmesi için gerçekleştirilen diplomatik ve siyasi çabaların artırılması çağrısı yapıldı.
BM Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını 28 Aralık'ta kabul etmişti.
Myanmar yönetiminin başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere bölgedeki azınlıklara yönelik işkence, tecavüz ve keyfi tutuklama gibi uygulamalarını eleştiren karar tasarısında, yönetime bu konularda gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuştu.
Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM verilerine göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Güncel

Kaynak: AA

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