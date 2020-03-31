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İİT'den Afganistan'da taraflara barış ve Kovid-19'la ortak mücadele çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'da tüm taraflara, kalıcı ateşkes ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ortak mücadele çağrısında bulundu.

31.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:00
İİT'den Afganistan'da taraflara barış ve Kovid-19'la ortak mücadele çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan 'da tüm taraflara, kalıcı ateşkes ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ortak mücadele çağrısında bulundu.
İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Afganistan'daki tüm lider ve taraflara, acil ve sürdürülebilir bir ateşkesi sağlamak ve şiddeti durdurmak için birlikte çalışma çağrısını yineledi.
Ülkedeki barış süreci çerçevesinde kapsamlı uzlaşı ve kalıcı barışa ulaşmak için herkesi diyalog kurmaya davet eden Useymin, Afganistan'daki tüm tarafların ulusal birlik göstererek, Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için alınan önleyici tedbirleri desteklemesinin önemli olduğunu vurguladı.
İİT Afganistan Temsilcisi Botsalı'dan Kovid-19 çağrısı
İİT ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, İİT BM Cenevre Ofisi Daimi Gözlemcisi Nassima Baghli ve İİT BM New York Ofisi Daimi Gözlemcisi Agshin Medhiyev'in mesajlarının yer aldığı bir video ile Kovid-19'la mücadele edilen bu süreçte herkesi evde kalmaya davet etti.
İİT'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Büyükelçi Botsalı, salgının ciddi bir durum olduğunu ve evden çıkmadan resmi açıklama ve tedbirlerin takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gelin sorumlu vatandaş, sorumlu Müslüman olalım" çağrısında bulundu.
Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, bugün itibarıyla 174'e yükseldi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan, Güncel
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