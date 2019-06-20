20.06.2019 17:44
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İİT'den Afrika'daki terör saldırılarına kınama

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika'nın farklı ülkelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen ve 77 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör olaylarını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika'nın farklı ülkelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen ve 77 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör olaylarını kınadı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde Nijerya'da 30, Mali'de 30, Burkina Faso'da ise 17 kişinin ölümüne yol açan terör saldırıları kınandı.
Terörle tüm alanlarda mücadelenin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, İİT'nin terörün her türlüsünü reddettiği kaydedildi.
Nijerya'daki Mandarari köyünde pazar günü terör örgütü Boko Haram mensupları, 3 ayrı intihar saldırısı düzenlemiş, saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetmişti. Mali'de salı günü, Burkina Faso'da ise dün düzenlenen saldırılarda 47 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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