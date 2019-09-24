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İİT'den Avrupalı liderlere İslamofobi ile mücadele çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupalı liderlere İslamofobi ile mücadele için harekete geçme çağrısı yaptı.

24.09.2019 13:58İİT'den Avrupalı liderlere İslamofobi ile mücadele çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupalı liderlere İslamofobi ile mücadele için harekete geçme çağrısı yaptı.
İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, Avrupalı liderlere, İslamofobiyle, şiddete yol açmadan mücadele etmek için somut adımlar atma çağrısında bulundu.
Useymin, Batı'da göçmen karşıtı söylemlerin de artmasına bağlı olarak Müslümanların Avrupa'nın birçok yerinde zor durumlarla karşılaştıklarını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etti.
İİT Genel Sekreteri Useymin, New York'ta yaptığı bir diğer açıklamada da Müslümanlara yönelik ırkçı söylemlerin insan haklarına aykırı olduğunun altını çizdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Güncel

Kaynak: AA

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