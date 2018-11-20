İit'den Çocuklar İçin Acil Çalışma Çağrısı

20 Kasım 2018 Salı 16:59



20 Kasım 2018 Salı 16:59

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, İslam dünyasında ve tüm dünyada hak ihlallerine maruz kalan çocukların yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak için bir plan ortaya koymak amacıyla acil ve kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini belirtti.Useymin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, çocukların dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle de İslam dünyasındaki çatışma bölgelerinde birçok hak ihlallerine maruz kaldığına işaret ederek, İİT'nin İslam dünyasındaki çocukların yaşadığı sorunlara öncelik verdiğini kaydetti."Rohingya çocuklarının maruz kaldığı gibi ırkı veya dini nedenle katliama, soykırıma ve saldırılara maruz kalan çocuklar var." ifadelerini kullanan Useymin, ayrıca terör örgütleri tarafından zorla silah altına alınan ya da İsrail güçlerinin Filistinli çocuklara yaptığı gibi eğitim hayatından mahrum bırakılan çocuklar olduğuna dikkati çekti.İslam dünyasında ve tüm dünyada hak ihlallerine maruz kalan çocukların korunmasının herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Useymin, bu sorumluluğun, çocukların yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak için bir plan ortaya koymak amacıyla acil ve kapsamlı çalışma yapılması gerektirdiğini belirtti.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım, 1989 yılından bu yana dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.